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Росіяни за час війни стали менше довіряти телевізору

Ірина БалачукСереда, 11 травня 2022, 11:55
Росіяни за час війни стали менше довіряти телевізору
На фото російська пропагандистка Ольга Скабеєва в ефірі "Росія 1" розмірковує, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" долетить до Великої Британії. Скриншот із відео, опублікованого в Telegram Ксенії Собчак

Довіра росіян до телебачення суттєво впала за час російської війни в Україні.

Джерело: "Комерсант" з посиланням на результати дослідження міжнародної рекламної групи GroupM "Accelerate research" про медіаспоживання в Росії

Дослівно "Комерсант": "Рівень довіри до телебачення знизився: якщо 17 березня 33% респондентів називали саме телебачення джерелом інформації, якому вони довіряють більше, ніж іншим, то 27 квітня так вважали вже тільки 23% опитаних".

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Деталі: Зазначається, що найбільше довіра до телебачення знизилася у росіян, які живуть за межами великих міст: 17 березня телебачення як пріоритетне ЗМІ обирали 34% цих респондентів, а 27 квітня –лише 24%.

У жителів Москви та Санкт-Петербурга частка тих, що обирають ТБ, в березні становила 27%, а до кінця квітня впала до 21%.

Довіра росіян до інтернет-ЗМІ та офіційних веб-сайтів у мережі теж впала: надійними джерелами 17 березня їх називали 26% опитаних, а 27 квітня – 23%.

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При цьому зросла довіра до соцмереж, блогів і Telegram-каналів: частка тих, хто віддає перевагу цьому джерелу інформації, збільшилася з 19% до 23%.

Навіть серед людей віком від 45 до 60 років пріоритетним джерелом інформації інтернет-медіа називали 25% у квітні проти 20% у березні.

В опитуванні взяли участь понад 1,7 тисячі респондентів у віці від 18 до 60 років у містах РФ з населенням понад 100 тисяч осіб.

Теми: Росіятелебаченняпропаганда
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