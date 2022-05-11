Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни за час війни стали менше довіряти телевізору

Ірина БалачукСереда, 11 травня 2022, 11:55
На фото російська пропагандистка Ольга Скабеєва в ефірі "Росія 1" розмірковує, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" долетить до Великої Британії. Скриншот із відео, опублікованого в Telegram Ксенії Собчак

Довіра росіян до телебачення суттєво впала за час російської війни в Україні.

Джерело: "Комерсант" з посиланням на результати дослідження міжнародної рекламної групи GroupM "Accelerate research" про медіаспоживання в Росії

Дослівно "Комерсант": "Рівень довіри до телебачення знизився: якщо 17 березня 33% респондентів називали саме телебачення джерелом інформації, якому вони довіряють більше, ніж іншим, то 27 квітня так вважали вже тільки 23% опитаних".

Деталі: Зазначається, що найбільше довіра до телебачення знизилася у росіян, які живуть за межами великих міст: 17 березня телебачення як пріоритетне ЗМІ обирали 34% цих респондентів, а 27 квітня –лише 24%.

У жителів Москви та Санкт-Петербурга частка тих, що обирають ТБ, в березні становила 27%, а до кінця квітня впала до 21%.

Довіра росіян до інтернет-ЗМІ та офіційних веб-сайтів у мережі теж впала: надійними джерелами 17 березня їх називали 26% опитаних, а 27 квітня – 23%.

При цьому зросла довіра до соцмереж, блогів і Telegram-каналів: частка тих, хто віддає перевагу цьому джерелу інформації, збільшилася з 19% до 23%.

ВІДЕО ДНЯ

Навіть серед людей віком від 45 до 60 років пріоритетним джерелом інформації інтернет-медіа називали 25% у квітні проти 20% у березні.

В опитуванні взяли участь понад 1,7 тисячі респондентів у віці від 18 до 60 років у містах РФ з населенням понад 100 тисяч осіб.

Теми: Росіятелебаченняпропаганда
Головне сьогодні

Росія глушить передавання GPS-сигналів і атакує супутники на орбіті

Київ пропонує обміняти важкопоранених військових із "Азовсталі" на полонених росіян

Війна закінчиться, коли Україна поверне все своє – Зеленський

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині – зведення Генштабу

Україні потрібно від 500 до 600 млрд євро на реконструкцію - Єврокомісія

Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному льотчику

Усі новини...
Росія
Половина росіян хочуть, щоб в школі розповідали про "спецоперацію" – соціологія
Більшість болгар бояться, що РФ нападе на їхню країну
Третина будинків у Сєвєродонецьку вже непридатні до проживання
Останні новини
22:07
РФ запровадила санкції проти німецького Газпрому
22:02
Як увійти на інформаційну сторінку ЗНО-2022: МОН запускає "гарячу лінію"
21:58
Харківщину атакували ракетами: є загиблий, знищено склад
21:50
"Відчували, що нас покинули". Історії тих, хто вирвався з окупованого Ізюма
21:48
фотоРосійська влада звітує, що в Бєлгородській області загинула людина нібито від обстрілів ЗСУ
21:47
фотоЛуганщина: ЗСУ знищили переправи окупантів через Сіверський Донець
21:45
Джонсон: Ми стали свідками кінця епохи після "холодної війни"
21:29
UniCredit почав перемовини про продаж російської "дочки" – ЗМІ
21:19
Росія глушить передавання GPS-сигналів і атакує супутники на орбіті
21:11
Київ пропонує обміняти важкопоранених військових із "Азовсталі" на полонених росіян
Усі новини...