Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне за время войны стали меньше доверять телевизору

Ирина БалачукСреда, 11 мая 2022, 11:55
Россияне за время войны стали меньше доверять телевизору
На фото российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире "Россия 1" рассуждают, за сколько секунд межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" долетит до Великобритании. Скриншот из видео, опубликованного в Telegram Ксении Собчак

Доверие россиян к телевидению существенно упало за время российской войны в Украине.

Источник: "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования международной рекламной группы GroupM "Accelerate research" о медиапотреблении в России

Дословно "Коммерсант": "Уровень доверия к телевидению снизился: если 17 марта 33% респондентов называли именно телевидение источником информации, которому они доверяют больше, чем другим, то 27 апреля так считали уже только 23% опрошенных".

Реклама:

Детали: Отмечается, что сильнее всего доверие к телевидению снизилось у россиян, которые живут за пределами крупных городов: 17 марта телевидение в качестве приоритетного СМИ выбирали 34% этих респондентов, а 27 апреля – только 24%.

У жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля выбирающих ТВ в марте составляла 27%, а к концу апреля упала до 21%.

Доверие россиян к интернет-СМИ и официальным веб-сайтам в сети тоже упало: надежными источниками 17 марта их называли 26% опрошенных, а 27 апреля ­– 23%.

ВИДЕО ДНЯ

При этом выросло доверие к соцсетям, блогам и Telegram-каналам: доля тех, кто предпочитает этот источник информации, увеличилась с 19% до 23%.

Даже среди людей в возрасте от 45 до 60 лет приоритетным источником информации интернет-медиа называли 25% в апреле против 20% в марте.

В опросе приняли участие более 1,7 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах РФ с населением больше 100 тысяч человек.

Темы: Росcиятелевидениепропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Росcия
Anadolu: ООН предлагает подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний
ЕС: Политика Маска в отношении Twitter способствовала увеличению роспропаганды
Российские хоккеисты вышли на лед с Z-символами и поддержали войну
Последние новости
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал, во что превратился БДК "Новочеркасск" после поражения
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
Все новости...
Реклама: