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Россияне за время войны стали меньше доверять телевизору

Ирина БалачукСреда, 11 мая 2022, 11:55
На фото российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире "Россия 1" рассуждают, за сколько секунд межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" долетит до Великобритании. Скриншот из видео, опубликованного в Telegram Ксении Собчак

Доверие россиян к телевидению существенно упало за время российской войны в Украине.

Источник: "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования международной рекламной группы GroupM "Accelerate research" о медиапотреблении в России

Дословно "Коммерсант": "Уровень доверия к телевидению снизился: если 17 марта 33% респондентов называли именно телевидение источником информации, которому они доверяют больше, чем другим, то 27 апреля так считали уже только 23% опрошенных".

Детали: Отмечается, что сильнее всего доверие к телевидению снизилось у россиян, которые живут за пределами крупных городов: 17 марта телевидение в качестве приоритетного СМИ выбирали 34% этих респондентов, а 27 апреля – только 24%.

У жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля выбирающих ТВ в марте составляла 27%, а к концу апреля упала до 21%.

Доверие россиян к интернет-СМИ и официальным веб-сайтам в сети тоже упало: надежными источниками 17 марта их называли 26% опрошенных, а 27 апреля ­– 23%.

При этом выросло доверие к соцсетям, блогам и Telegram-каналам: доля тех, кто предпочитает этот источник информации, увеличилась с 19% до 23%.

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Даже среди людей в возрасте от 45 до 60 лет приоритетным источником информации интернет-медиа называли 25% в апреле против 20% в марте.

В опросе приняли участие более 1,7 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах РФ с населением больше 100 тысяч человек.

Темы: Росcиятелевидениепропаганда
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