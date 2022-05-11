Половина росіян не проти пропаганди про війну з Україною у школі – соціологія
Середа, 11 травня 2022, 11:58
За даними "Всеросійського центру вивчення громадської думки", 51% росіян виступають за те, щоб у їхніх школах дітям розповідали пропаганду про "спеціальну воєнну операцію" в Україні.
Джерело: "ВЦИОМ"
Деталі: У тому, що школа має брати участь у "патріотичному вихованні молоді", упевнені 67%.
Найменше громадян позитивно ставляться до уроків, присвячених подіям спеціальної військової операції Росії в Україні, — 51%, 37% ставляться негативно, 5% байдуже.
Нагадаємо: У квітні стало відомо, що дітей у російських школах зомбують про користь санкцій.
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