Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Половина росіян не проти пропаганди про війну з Україною у школі – соціологія

Роман ПетренкоСереда, 11 травня 2022, 11:58
фото з соцмереж

За даними "Всеросійського центру вивчення громадської думки", 51% росіян виступають за те, щоб у їхніх школах дітям розповідали пропаганду про "спеціальну воєнну операцію" в Україні.

Джерело: "ВЦИОМ"

Деталі: У тому, що школа має брати участь у "патріотичному вихованні молоді", упевнені 67%.

Найменше громадян позитивно ставляться до уроків, присвячених подіям спеціальної військової операції Росії в Україні, — 51%, 37% ставляться негативно, 5% байдуже.

Нагадаємо: У квітні стало відомо, що дітей у російських школах зомбують про користь санкцій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіядітипропагандавійна
Головне сьогодні

Росія глушить передавання GPS-сигналів і атакує супутники на орбіті

Київ пропонує обміняти важкопоранених військових із "Азовсталі" на полонених росіян

Війна закінчиться, коли Україна поверне все своє – Зеленський

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині – зведення Генштабу

Україні потрібно від 500 до 600 млрд євро на реконструкцію - Єврокомісія

Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному льотчику

Усі новини...
Росія
Росіяни стверджують, що збили 2 радянських БПЛА у сусідній з Україною області
Росіяни за час війни стали менше довіряти телевізору
Більшість болгар бояться, що РФ нападе на їхню країну
Останні новини
22:07
РФ запровадила санкції проти німецького Газпрому
22:02
Як увійти на інформаційну сторінку ЗНО-2022: МОН запускає "гарячу лінію"
21:58
Харківщину атакували ракетами: є загиблий, знищено склад
21:50
"Відчували, що нас покинули". Історії тих, хто вирвався з окупованого Ізюма
21:48
фотоРосійська влада звітує, що в Бєлгородській області загинула людина нібито від обстрілів ЗСУ
21:47
фотоЛуганщина: ЗСУ знищили переправи окупантів через Сіверський Донець
21:45
Джонсон: Ми стали свідками кінця епохи після "холодної війни"
21:29
UniCredit почав перемовини про продаж російської "дочки" – ЗМІ
21:19
Росія глушить передавання GPS-сигналів і атакує супутники на орбіті
21:11
Київ пропонує обміняти важкопоранених військових із "Азовсталі" на полонених росіян
Усі новини...