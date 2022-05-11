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Половина россиян не против пропаганды о войне с Украиной в школе – социология

Роман ПетренкоСреда, 11 мая 2022, 11:58
фото з соцсетей

По данным "Всероссийского центра изучения общественного мнения", 51% россиян выступают за то, чтобы в их школах детям рассказывали пропаганду о "специальной военной операции" в Украине.

Источник: "ВЦИОМ"

Детали: В том, что школа должна участвовать в "патриотическом воспитании молодежи", уверены 67%.

Меньше граждан положительно относятся к урокам, посвященным событиям специальной военной операции России на Украине, — 51%, 37% относятся отрицательно, 5% безразлично.

Напомним: В апреле стало известно, что детей в российских школах зомбируют о пользе санкций

Темы: Росcиядетипропагандавойна
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