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Росіяни стверджують, що збили 2 радянських БПЛА у сусідній з Україною області

Роман ПетренкоСереда, 11 травня 2022, 12:56
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Наразі стало відомо, що російська ППО 8 травня нібито збила в Курській області 2 безпілотники.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Зазначається, що нібито один збили неподалік аеропорту, другий біля села Муравльово, ніхто не постраждав.

Стверджується, що того дня жителі східної частини Курська та прилеглих населених пунктів повідомляли "про дивний шум у небі".

Уточнюється, що збиті безпілотники - розвідувальні Ту-143 "Рейс" радянського виробництва.

Пропагандисти поки нічого заявили про Україну, хоча раніше завжди казали, що Збройні сили нібито атакують стратегічні об’єкти сусідніх до кордону російських областей.

Нагадаємо: Губернатор Курської області Росії 9 квітня заявляв про обстріл прикордонного посту в районі населеного пункту Єлизаветівка Глушківського району "з боку України".

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Теми: Росіяпропагандавійна
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