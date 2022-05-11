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Россияне утверждают, что сбили 2 советских БПЛА в соседней с Украиной области

Роман ПетренкоСреда, 11 мая 2022, 12:56
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Сейчас стало известно, что российская ПВО 8 мая якобы сбила в Курской области 2 беспилотника.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Отмечается, что якобы один сбили недалеко от аэропорта, второй у деревни Муравлево, никто не пострадал.

Утверждается, что в тот день жители восточной части Курска и близлежащих населённых пунктов сообщали "о странном шуме в небе".

Уточняется, что сбитые беспилотники – якобы разведывательные Ту-143 "Рейс" советского производства.

Пропагандисты пока ничего не заявили об Украине, хотя раньше всегда говорили, что Вооруженные силы якобы атакуют стратегические объекты соседних с границей российских областей.

Напомним: Губернатор Курской области России 9 апреля заявлял об обстреле пограничного поста в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района "со стороны Украины".

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Темы: Росcияпропагандавойна
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