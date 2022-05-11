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У Путіна заявили, що Херсонщина має увійти до РФ "так само легітимно, як Крим"

Роман ПетренкоСереда, 11 травня 2022, 14:04
У Путіна заявили, що Херсонщина має увійти до РФ так само легітимно, як Крим

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".

Джерело: Пєсков, якого цитує "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Безумовно, бути чи не бути такому зверненню (про приєднання регіону до Росії), мають вирішувати жителі Херсонської області – це перше. І визначати свою долю теж мають жителі області.

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Звичайно, це питання має бути чітко і ретельно вивірене та оцінене юристами та правовиками, тому що, звичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом".

Передісторія: Призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситимуть президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ.

Теми: ПутінокупаціяХерсонська областьРосія
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