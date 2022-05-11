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У Путина заявили, что Херсонщина должна войти в РФ "так же легитимно, как Крым"

Роман ПетренкоСреда, 11 мая 2022, 14:04
У Путина заявили, что Херсонщина должна войти в РФ так же легитимно, как Крым

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что присоединение оккупированной Херсонской области должно пройти "легитимно, как это было с Крымом".

Источник: Песков, которого цитирует "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Безусловно, быть или не быть такому обращению (о присоединении региона к России), должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области.

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Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом".

Предыстория: Назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.

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Темы: ПутиноккупацияХерсонская областьРосcия
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