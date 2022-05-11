Першого окупанта судитимуть за вбивство цивільного – Венедіктова

Раніше російський окупант Шишимарін розповів СБУ, як розстрілював мирне населення України. Фото з Facebook Ірини Венедіктової

Командира відділення танкової дивізії російської армії Вадима Шишимаріна судитимуть за вбивство цивільного мешканця Сумської області.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова Венедіктової: "Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області" Вадима Шишимаріна.

Слідство встановило, що цей 21-річний російський військовий 28 лютого вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед".

Деталі: Венедіктова розповіла, що перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін, розбили збройні сили України. Втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним.

На вкраденій машині загарбники заїхали в населений пункт. Там побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону.

Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про загарбників українським захисникам.

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Шишимарін декілька разів вистрілив з автомата у голову 62-річного чоловіка. Мешканець Сумщини загинув.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством) ККУ.

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