Першого окупанта судитимуть за вбивство цивільного – Венедіктова
Командира відділення танкової дивізії російської армії Вадима Шишимаріна судитимуть за вбивство цивільного мешканця Сумської області.
Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook
Пряма мова Венедіктової: "Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області" Вадима Шишимаріна.
Слідство встановило, що цей 21-річний російський військовий 28 лютого вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед".
Деталі: Венедіктова розповіла, що перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін, розбили збройні сили України. Втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним.
На вкраденій машині загарбники заїхали в населений пункт. Там побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону.
Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про загарбників українським захисникам.
Шишимарін декілька разів вистрілив з автомата у голову 62-річного чоловіка. Мешканець Сумщини загинув.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством) ККУ.
Передісторія:
- 4 травня СБУ опублікувала відео зізнання окупанта Шишимаріна у вбивстві цивільних.