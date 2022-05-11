Первого оккупанта будут судить за убийство гражданского – Венедиктова

Командир отделения танковой дивизии российской армии Вадим Шишимарин предстанет перед судом за убийство гражданского жителя Сумской области.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области" Вадима Шишимарина.

Следствие установило, что этот 21-летний российский военный 28 февраля убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед".

Детали: Венедиктова рассказала, что перед этим колонну, в которой находился сержант Шишимарин, разбили вооруженные силы Украины. Убегая, он с еще 4 сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им.

На украденной машине захватчики заехали в населенный пункт. Там увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону.

Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о захватчиках украинским защитникам.

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Шишимарин несколько раз выстрелил из автомата в голову 62-летнего мужчины. Житель Сумщины погиб.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством) УКУ.

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