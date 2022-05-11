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Первого оккупанта будут судить за убийство гражданского – Венедиктова

Ирина БалачукСреда, 11 мая 2022, 15:16
Ранее российский оккупант Шишимарин рассказал СБУ, как расстреливал мирное население Украины. Фото из Facebook Ирины Венедиктовой

Командир отделения танковой дивизии российской армии Вадим Шишимарин предстанет перед судом за убийство гражданского жителя Сумской области.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области" Вадима Шишимарина.

Следствие установило, что этот 21-летний российский военный 28 февраля убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед".

Детали: Венедиктова рассказала, что перед этим колонну, в которой находился сержант Шишимарин, разбили вооруженные силы Украины. Убегая, он с еще 4 сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им.

На украденной машине захватчики заехали в населенный пункт. Там увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону.

Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о захватчиках украинским защитникам.

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Шишимарин несколько раз выстрелил из автомата в голову 62-летнего мужчины. Житель Сумщины погиб.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством) УКУ.

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Темы: Росcиявойнаубийство
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