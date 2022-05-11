ДБР затримало поліцейського в Харкові, який "зливав" окупантам інформацію про переміщення ЗСУ

Правоохоронці викрили й затримали оперуповноваженого Національної поліції в Харкові, який передавав російським спецслужбам інформацію про підрозділи Збройних сил України.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Працівники ДБР спільно зі співробітниками СБУ викрили оперуповноваженого Нацполіції в Харківській області, який "зливав" дані російським окупантам. Тепер він "зливає" детальну інформацію про зраду слідчим ДБР.

Попередньо встановлено, що оперуповноважений був завербований співробітниками ФСБ Росії з початком повномасштабного наступу. На вимогу окупантів, "правоохоронець" збирав відомості щодо військової техніки ЗСУ, блокпостів, місць розташування підрозділів силових структур регіону".

Деталі: За версією слідства, поліцейський регулярно передав зібрану інформацію спецслужбам ворога через інтернет-месенджер.

В автівці підозрюваного виявили боєприпаси, які незареєстровані через українські правоохоронні органи.

Поліцейському повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує ув’язнення на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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11 травня Київський районний суд Полтави обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затриманий поліцейський фото: пресслужба дбр

Боєприпаси, вилучені з автівки підозрюваного поліцейського Фото: ДБР

Нагадаємо: Українські прокурори порушили кримінальну справу проти харківського політика й колишнього соратника президента-втікача Віктора Януковича Святослава Юраша. Його підозрюють у державній зраді під час війни. Російські окупанти планували поставити його, за версією слідства, на чолі колаборантської адміністрації в регіоні.