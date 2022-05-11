ГБР задержало полицейского в Харькове, который "сливал" оккупантам информацию о перемещении ВСУ

Правоохранители разоблачили и задержали оперуполномоченного Национальной полиции в Харькове, который передавал российским спецслужбам информацию о подразделениях Вооруженных сил Украины.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "Работники ГБР совместно с сотрудниками СБУ разоблачили оперуполномоченного Нацполиции в Харьковской области, который "сливал" данные российским оккупантам. Теперь он "сливает" подробную информацию об измене следователям ГБР.

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Предварительно установлено, что оперуполномоченный был завербован сотрудниками ФСБ России с началом полномасштабного наступления. По требованию оккупантов, "правоохранитель" собирал сведения о военной технике ВСУ, блокпостах, местонахождении подразделений силовых структур региона".

Детали: По версии следствия, полицейский регулярно передавал собранную информацию спецслужбам врага через интернет-мессенджер.

В автомобиле подозреваемого обнаружили боеприпасы, незарегистрированные через украинские правоохранительные органы.

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Полицейскому сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Ему грозит заключение на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

11 мая Киевский районный суд Полтавы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанный полицейский фото: пресс-служба Гбр

Боерипасы, изъятые из автомобиля подозреваемого Фото: ГБР

Напомним: Украинские прокуроры возбудили уголовное дело против харьковского политика и бывшего соратника беглого президента Виктора Януковича Святослава Юраша. Его подозревают в государственной измене во время войны. Российские оккпанты планировали поставить его, по версии следствия, во главе коллаборантской администрации в регионе.