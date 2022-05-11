У Нацгвардії назвали втрати за час війни

Понад пів тисячі військовослужбовців Національної гвардії загинули під час війни Росії проти України.

Джерело: начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ Олексій Надточий на брифінгу, повідомляє Суспільне

Пряма мова: "На жаль, під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Нацгвардії складають санітарними — 1697 військовослужбовців, безповоротними — 501 військовослужбовець".

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Що передувало: У середині квітня президент Володимир Зеленський повідомляв, що за час повномасштабної війни загинуло від 2500 до 3000 українських військовослужбовців.