У Нацгвардії назвали втрати за час війни
Середа, 11 травня 2022, 16:42
Понад пів тисячі військовослужбовців Національної гвардії загинули під час війни Росії проти України.
Джерело: начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ Олексій Надточий на брифінгу, повідомляє Суспільне
Пряма мова: "На жаль, під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Нацгвардії складають санітарними — 1697 військовослужбовців, безповоротними — 501 військовослужбовець".
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Що передувало: У середині квітня президент Володимир Зеленський повідомляв, що за час повномасштабної війни загинуло від 2500 до 3000 українських військовослужбовців.