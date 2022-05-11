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В Нацгвардии назвали потери за время войны

Катерина ТищенкоСреда, 11 мая 2022, 16:42
В Нацгвардии назвали потери за время войны
иллюстративное фото armyinform.com.ua

Более полутысячи военнослужащих Национальной гвардии погибли во время войны России против Украины.

Источник: начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточий на брифинге, сообщает Суспільне

Прямая речь: "К сожалению, при выполнении задач за этот период потери личного состава Нацгвардии составляют санитарными – 1697 военнослужащих, безвозвратными – 501 военнослужащий".

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Что предшествовало: В середине апреля президент Владимир Зеленский сообщал, что за время полномасштабной войны погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих.

Темы: Нацгвардиявойна
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