В Нацгвардии назвали потери за время войны

Более полутысячи военнослужащих Национальной гвардии погибли во время войны России против Украины.

Источник: начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточий на брифинге, сообщает Суспільне

Прямая речь: "К сожалению, при выполнении задач за этот период потери личного состава Нацгвардии составляют санитарными – 1697 военнослужащих, безвозвратными – 501 военнослужащий".

Что предшествовало: В середине апреля президент Владимир Зеленский сообщал, что за время полномасштабной войны погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих.