Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному льотчику

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно заступнику командувача Військово-морських сил Збройних сил України з авіації полковнику Ігорю Бедзаю.

Джерело: указ глави держави від 11 травня

Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю:

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Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Бедзаю Ігорю Володимировичу – полковнику (посмертно)".

Що передувало: Відомий офіцер Військово-морських сил, заступник командуючого ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай загинув під час виконання бойового завдання, у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача.

За словами військового експерта Тараса Чмута, завдяки лідерству Бездая Україна зберегла морську авіацію під час окупації Росією Криму.