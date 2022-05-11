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Зеленский присвоил звание Героя Украины легендарному летчику

Валентина РоманенкоСреда, 11 мая 2022, 17:01
Зеленский присвоил звание Героя Украины легендарному летчику
Игорь Бедзай. иллюстрация "Армия Inform"

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно заместителю командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины по авиации полковнику Игорю Бедзаю.

Источник: указ главы государства от 11 мая

Дословно: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

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Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Бедзаю Игорю Владимировичу – полковнику (посмертно)".

Что предшествовало: Известный офицер Военно-морских сил, заместитель командующего ВМС по авиации полковник Игорь Бедзай погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя.

По словам военного эксперта Тараса Чмута, благодаря лидерству Бездая, Украина сохранила морскую авиацию во время оккупации Россией Крыма.

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Темы: войнанаградыЗеленский
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