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Прем’єр Італії: США і Росія мають говорити для завершення війни

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 20:26

Сполученим Штатам та Росії необхідно говорити одне з одним, щоб спробувати завершити війну в Україні.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі у середу, наступного дня після зустрічі з президентом США Джо Байденом, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Драгі заявив на пресконференції, що він та Джо Байден визнають, що шлях до миру дуже складний. Але, за його словами, всім необхідно докласти зусиль, щоб допомогти Росії та Україні знайти рішення для завершення війни.

"Є так багато можливостей, але перш ніж ми підійдемо до цього моменту, потрібно докласти зусиль, і всі союзники, зокрема Росія та Сполучені Штати, повинні сісти за стіл", - сказав Драгі.

Як повідомлялося, генсек ООН наполягає, що з президентом РФ Владіміром Путіним треба говорити, щоб завершити війну.

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