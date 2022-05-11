Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Італії: США і Росія мають говорити для завершення війни

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 20:26

Сполученим Штатам та Росії необхідно говорити одне з одним, щоб спробувати завершити війну в Україні.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі у середу, наступного дня після зустрічі з президентом США Джо Байденом, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Драгі заявив на пресконференції, що він та Джо Байден визнають, що шлях до миру дуже складний. Але, за його словами, всім необхідно докласти зусиль, щоб допомогти Росії та Україні знайти рішення для завершення війни.

Реклама:

"Є так багато можливостей, але перш ніж ми підійдемо до цього моменту, потрібно докласти зусиль, і всі союзники, зокрема Росія та Сполучені Штати, повинні сісти за стіл", - сказав Драгі.

Як повідомлялося, генсек ООН наполягає, що з президентом РФ Владіміром Путіним треба говорити, щоб завершити війну.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Останні новини
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
Усі новини...
Реклама: