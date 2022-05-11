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Премьер Италии: США и Россия должны говорить для завершения войны

"Европейская правда"Среда, 11 мая 2022, 20:26

Соединенным Штатам и России необходимо разговаривать друг с другом, чтобы попытаться завершить войну в Украине.

Такое мнение высказал премьер-министр Италии Марио Драги в среду, на следующий день после встречи с президентом США Джо Байденом, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Драги заявил на пресс-конференции, что он и Джо Байден признают, что путь к миру очень сложен. Но, по его словам, всем необходимо приложить усилия, чтобы помочь России и Украине найти решение для завершения войны.

"Есть так много возможностей, но прежде чем мы подойдем к этому моменту, нужно приложить усилия, и все союзники, в том числе Россия и Соединенные Штаты, должны сесть за стол", - сказал Драги.

Как сообщалось, генсек ООН настаивает, что с президентом РФ Владимиром Путиным следует говорить, чтобы завершить войну.



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