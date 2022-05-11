Харківщину атакували ракетами: є загиблий, знищено склад
Середа, 11 травня 2022, 21:58
Внаслідок ракетного удару росіян по Лозівській громаді у Харківській області загинула людина.
Джерело: мер Лозової Сергій Зеленський у Telegram
Дослівно: "Сьогодні був трагічний день для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів було вщент знищено склад сільгосппродукції на території громади. Одна цивільна людина загинула".
Деталі: Мер додав, що наразі наземної небезпеки для Лозівщини немає, але є ракетна небезпека.
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