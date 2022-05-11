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Харківщину атакували ракетами: є загиблий, знищено склад

Катерина ТищенкоСереда, 11 травня 2022, 21:58
Харківщину атакували ракетами: є загиблий, знищено склад
Лозова Харківської області

Внаслідок ракетного удару росіян по Лозівській громаді у Харківській області загинула людина.

Джерело: мер Лозової Сергій Зеленський у Telegram

Дослівно: "Сьогодні був трагічний день для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів було вщент знищено склад сільгосппродукції на території громади. Одна цивільна людина загинула".

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Деталі: Мер додав, що наразі наземної небезпеки для Лозівщини немає, але є ракетна небезпека.

Теми: Харківська областьвійна
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