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Харківщину атакували ракетами: є загиблий, знищено склад

Катерина ТищенкоСереда, 11 травня 2022, 21:58
Лозова Харківської області

Внаслідок ракетного удару росіян по Лозівській громаді у Харківській області загинула людина.

Джерело: мер Лозової Сергій Зеленський у Telegram

Дослівно: "Сьогодні був трагічний день для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів було вщент знищено склад сільгосппродукції на території громади. Одна цивільна людина загинула".

Деталі: Мер додав, що наразі наземної небезпеки для Лозівщини немає, але є ракетна небезпека.

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Теми: Харківська областьвійна
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