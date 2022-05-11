Харківщину атакували ракетами: є загиблий, знищено склад

Внаслідок ракетного удару росіян по Лозівській громаді у Харківській області загинула людина.

Джерело: мер Лозової Сергій Зеленський у Telegram

Дослівно: "Сьогодні був трагічний день для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів було вщент знищено склад сільгосппродукції на території громади. Одна цивільна людина загинула".

Деталі: Мер додав, що наразі наземної небезпеки для Лозівщини немає, але є ракетна небезпека.