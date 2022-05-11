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Харьковщину атаковали ракетами: есть погибший, уничтожен склад

Катерина ТищенкоСреда, 11 мая 2022, 21:58
Лозовая Харьковской области

В результате ракетного удара россиян по Лозовской общине в Харьковской области погиб человек.

Источник: мэр Лозовой Сергей Зеленский в Telegram

Дословно: "Сегодня был трагический день для нашей общины. В результате ракетных обстрелов был полностью уничтожен склад сельхозпродукции на территории общины. Один гражданский человек погиб".

Детали: Мэр добавил, что наземной опасности для Лозовской области нет, но есть ракетная опасность.

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Темы: Харьковская областьвойна
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