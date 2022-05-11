Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьковщину атаковали ракетами: есть погибший, уничтожен склад

Катерина ТищенкоСреда, 11 мая 2022, 21:58
Харьковщину атаковали ракетами: есть погибший, уничтожен склад
Лозовая Харьковской области

В результате ракетного удара россиян по Лозовской общине в Харьковской области погиб человек.

Источник: мэр Лозовой Сергей Зеленский в Telegram

Дословно: "Сегодня был трагический день для нашей общины. В результате ракетных обстрелов был полностью уничтожен склад сельхозпродукции на территории общины. Один гражданский человек погиб".

Реклама:

Детали: Мэр добавил, что наземной опасности для Лозовской области нет, но есть ракетная опасность.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал, во что превратился БДК "Новочеркасск" после поражения
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
Все новости...
Реклама: