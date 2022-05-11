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На зустрічі G7 обговорювали гарантії безпеки для України – Зеленський

Катерина ТищенкоСереда, 11 травня 2022, 22:28
Володимир Зеленський, скріншот ОП

На зустрічі "Великої сімки" 8 травня, у якій вперше брала участь Україна на рівні глав держав, передусім обговорювалися безпекові гарантії для України.

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні

Пряма мова: "Україна дуже предметно й постійно обговорює з нашими друзями тему безпекових гарантій для України. Зустріч "Великої сімки" 8 травня, у якій наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це.

Ми домовляємося з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед".

Деталі: Зеленський зазначив, що вперше в історії України є можливість зафіксувати такі гарантії.

"Не щось у меморандумі, не якесь декларативне бажання якогось курсу, а конкретні гарантії. Не тільки юридично вагомі, а й прописані так, щоб було зрозуміло: що конкретно, хто конкретно і як конкретно нам гарантує. Дай Бог", - сказав він.

Зеленський висловив упевненість, що цей травень в українській історії "матиме особливе значення".

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Що передувало: 8 травня лідери країн "Групи семи" після онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти Росії та збільшувати постачання сучасного і важкого озброєння в Україну.

У заяві також розмістили обіцянку покарати воєнних злочинців режиму Володимира Путіна й самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 

Теми: ЗеленськийG7гарантії безпеки
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