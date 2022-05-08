Лідери країн G7 пообіцяли нафтове ембарго проти Росії й підтримку України зброєю

Лідери країн "Групи семи" після онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти Росії та збільшувати постачання сучасного і важкого озброєння в Україну.

Джерело: заява лідерів G7 на сайті Білого дому

Дослівно: "Сьогодні 8 травня ми, лідери Групи семи (G7) спільно з Україною і рештою міжнародної спільноти відзначаємо завершення Другої світової війни в Європі і звільнення від фашизму і терору націонал-соціалізму, котрі принесли незмірні руйнування, невисловлювані жахіття і людські страждання. Ми вшановуємо пам’ять мільйони полеглих жертв і виражаємо наше визнання, особливо тим, хто здійснив вирішальний внесок у поразку нацистського режиму, як серед західних Союзників, так і Радянського Союзу.

77 років по тому, президент Путін і його режим вирішили розпочати вторгнення в Україну й розв’язали агресивну, неспровоковану війну супроти незалежної країни. Його вчинки несуть ганьбу Росії й тим історичним жертвам, які здійснив її народ. Цим вторгненням і своїми діями проти України з 2014 року, Росія порушила міжнародний порядок, заснований на правилах, насамперед Хартію ООН, котрий було створено після Другої світової війни, аби врятувати прийдешні покоління від жаху війни.

Ми зберігаємо єдність в нашому переконанні, що президент Путін не повинен перемогти в цій війні проти України. Це наш обов'язок перед пам'яттю усіх, хто боровся за свободу в ході Другої світової війни – продовжувати боротьбу сьогодні за народ України, людей у Європі й цілого світу".

Деталі: У ході онлайн-зустрічі Зеленський наголосив, що Україна ставить собі за мету цілковите виведення російських військ і техніки з усієї території України в межах кордонів, визнаних світом.

У заяві розмістили обіцянку покарати воєнних злочинців режиму Путіна й самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Уперше на такому рівні всі лідери заявили, що самого Путіна й Лукашенка потрібно притягнути до юридичної відповідальності за злочини й агресію, відповідно до міжнародного права.

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Усі лідери пообіцяли запровадити нафтове ембарґо на російську нафту, поступово відмовляючись від поставок якомога швидше. Крім того, найближчим часом партнери України планують запровадити додаткові санкції проти російських ключових банків, пропагандистів та членів російської еліти, наближеної до Кремля. Відповідно до заяви, Росія повинна опинитися в цілковитій економічній ізоляції від світу, аби не мати шляхів фінансування своєї злочинної війни та масового вбивства беззбройного цивільного населення.

Лідери G7 запевнили Україну, що будуть неухильно підтримувати владу й український народ у боротьбі проти російських окупантів. Крім того, партнери України обіцяють збільшувати обсяг і тип озброєння для оборони своєї території від загарбників.

Окремо в заяві зазначили підтримку в кібербезпеці, а також досягненні енергетичної та економічної безпеки України.

Лідери країн Групи семи пообіцяли масштабний пакет фінансової допомоги в найближчі тижні, а також обіцяють допомоагти у відбудові України після війни через "Фонд солідарності з Україною", заснований в рамках нещодавніх консультацій з партнерами на конференції у Варшаві.

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