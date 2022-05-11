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На встрече G7 обсуждали гарантии безопасности для Украины – Зеленский

Катерина ТищенкоСреда, 11 мая 2022, 22:28
Владимир Зеленский, скриншот ОП

На встрече "Большой семерки" 8 мая, в которой впервые участвовала Украина на уровне глав государств, прежде всего, обсуждались гарантии безопасности для Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении

Прямая речь: "Украина очень предметно и постоянно обсуждает с нашими друзьями тему гарантий безопасности для Украины. Встреча "Большой семерки" 8 мая, в которой наше государство впервые приняло участие на уровне лидеров, была прежде всего об этом.

Мы договариваемся с ведущими государствами мира, чтобы дать Украине уверенность в безопасности на десятилетия вперед".

Детали: Зеленский отметил, что впервые в истории у Украины есть возможность зафиксировать такие гарантии.

"Не что-то в меморандуме, не какое-нибудь декларативное желание какого-то курса, а конкретные гарантии. Не только юридически значимые, но и прописанные так, чтобы было ясно: что именно, кто именно и как именно нам гарантирует. Дай Бог", – сказал он.

Зеленский выразил уверенность, что этот май в украинской истории будет иметь особое значение.

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Что предшествовало: 8 мая лидеры стран "Группы семи" после онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали ввести нефтяное эмбарго против России и наращивать поставки современного и тяжелого вооружения в Украину.

В заявлении также разместили обещание наказать военных преступников режима Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Темы: ЗеленскийG7гарантии безопасности
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