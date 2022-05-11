На встрече G7 обсуждали гарантии безопасности для Украины – Зеленский
На встрече "Большой семерки" 8 мая, в которой впервые участвовала Украина на уровне глав государств, прежде всего, обсуждались гарантии безопасности для Украины.
Источник: президент Владимир Зеленский в обращении
Прямая речь: "Украина очень предметно и постоянно обсуждает с нашими друзьями тему гарантий безопасности для Украины. Встреча "Большой семерки" 8 мая, в которой наше государство впервые приняло участие на уровне лидеров, была прежде всего об этом.
Мы договариваемся с ведущими государствами мира, чтобы дать Украине уверенность в безопасности на десятилетия вперед".
Детали: Зеленский отметил, что впервые в истории у Украины есть возможность зафиксировать такие гарантии.
"Не что-то в меморандуме, не какое-нибудь декларативное желание какого-то курса, а конкретные гарантии. Не только юридически значимые, но и прописанные так, чтобы было ясно: что именно, кто именно и как именно нам гарантирует. Дай Бог", – сказал он.
Зеленский выразил уверенность, что этот май в украинской истории будет иметь особое значение.
Что предшествовало: 8 мая лидеры стран "Группы семи" после онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали ввести нефтяное эмбарго против России и наращивать поставки современного и тяжелого вооружения в Украину.
В заявлении также разместили обещание наказать военных преступников режима Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.