МЗС попереджає інші країни, що зерно від РФ може бути вкрадене в Україні

МЗС України попередило країни-споживачі, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене в Україні зерно.

Джерело: коментар МЗС щодо спроб Росії продати на світовому ринку крадене українське зерно з тимчасово окупованих територій України

Дослівно: "Міністерство закордонних справ України категорично засуджує дії Російської Федерації щодо розпорядження зерном, незаконно експропрійованим в українських аграріїв. Російські окупанти вилучають українське зерно, спрямовують його на власне споживання або намагаються продати на міжнародних ринках.

Крадіжки харчових ресурсів з території незалежної суверенної держави є одним з проявів мародерства.

МЗС України попередило країни-споживачі, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно, здобуте в результаті мародерських дій російської окупаційної влади. Вважаємо, що будь-яка країна, яка свідомо купує вкрадене зерно, є співучасниками цього злочину".

Деталі: За інформацією українського уряду, окупанти вже викрали щонайменше 400–500 тис. т зерна на суму понад 100 млн доларів США. Практично всі кораблі, які виходять із зерном з Севастополя, перевозять крадену українську продукцію, зазначили в МЗС.

Крадіжку Росією українського зерна підтверджують як численні свідчення українських аграріїв, так і документальні докази:

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Розпорядження так званої "мерії Бердянська" № 10-п від 07.05.2022 щодо вилучення пшениці та ячменю у приватної компанії.

Пресреліз Законодавчих Зборів Красноярського краю РФ № 379 (13593) від 27.04.2022 щодо рішення комітету у справах села та агропромислової політики провести експропріацію врожаю у фермерів Херсонської області, тимчасово окупованої збройними силами РФ. У документі голова комітету Владислав Зирянов також озвучив наміри російської влади розширити таку політику і на інші регіони України.

Пропозиції Міністерства сільського господарства Росії відкласти введення в дію федеральної державної інформаційної системи відстеження походження зерна та продуктів перероблення зерна на 1 рік.

У МЗС підкреслили, що злочинне вилучення, вивезення та користування українським зерном з боку Росії порушують основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) – гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду.

"Така політика держави-агресора ставить під питання доцільність її членства в ФАО та інших міжнародних організаціях. Вимагаємо від Росії припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства та дозволити прохід торговельних суден", - йдеться в коментарі.

У МЗС також закликали міжнародну спільноту посилювати економічні санкції з метою припинення збройної агресії РФ проти України, запобігання гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі.

Що передувало: Росія краде та вивозить сотні тисяч тонн зерна з Херсонщини, Запоріжжя, Луганщини та Донеччини.

10 травня у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що викрадене з України зерно вже в Середземному морі. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія.

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