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МИД предупреждает другие страны, что зерно от РФ может быть украдено в Украине

Катерина ТищенкоСреда, 11 мая 2022, 23:08
МИД предупреждает другие страны, что зерно от РФ может быть украдено в Украине

МИД Украины предупредил страны-потребители, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное в Украине зерно.

Источник: комментарий МИД о попытках России продать на мировом рынке украденное украинское зерно с временно оккупированных территорий Украины

Дословно: "Министерство иностранных дел Украины категорически осуждает действия Российской Федерации по распоряжению зерном, незаконно экспроприированным у украинских аграриев. Российские оккупанты изымают украинское зерно, направляют его на собственное потребление или пытаются продать на международных рынках.

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Воровство пищевых ресурсов с территории независимого суверенного государства является одним из проявлений мародерства.

МИД Украины предупредил страны-потребители, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупационных властей. Считаем, что любая страна, сознательно покупающая украденное зерно, является соучастником этого преступления".

Детали: По информации украинского правительства, оккупанты уже украли по меньшей мере 400–500 тыс. т зерна на сумму свыше 100 млн. долларов США. Практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят ворованную украинскую продукцию, отметили в МИД.

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Воровство Россией украинского зерна подтверждают как многочисленные свидетельства украинских аграриев, так и документальные доказательства:

  • Распоряжение так называемой "мэрии Бердянска" №10-п от 07.05.2022 по изъятию пшеницы и ячменя у частной компании.
  • Пресс-релиз Законодательного Собрания Красноярского края РФ №379 (13593) от 27.04.2022 по решению комитета по делам села и агропромышленной политики провести экспроприацию урожая у фермеров Херсонской области, временно оккупированной вооруженными силами РФ. В документе глава комитета Владислав Зырянов также озвучил намерения российских властей расширить такую ​​политику и на другие регионы Украины.
  • предложения Министерства сельского хозяйства России отложить введение в действие федеральной государственной информационной системы отслеживания происхождения зерна и продуктов переработки зерна на 1 год.

В МИДе подчеркнули, что преступное изъятие, вывоз и пользование украинским зерном со стороны России нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) – обеспечение продовольственной безопасности и преодоление голода.

"Такая политика государства-агрессора ставит под вопрос целесообразность его членства в ФАО и других международных организациях. Требуем от России прекратить воровство зерна, разблокировать украинские порты, восстановить свободу судоходства и разрешить проход торговых судов", - говорится в комментарии.

В МИД также призвали международное сообщество усиливать экономические санкции с целью пресечения вооруженной агрессии РФ против Украины, предотвращения гуманитарной катастрофы и ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в мире.

Что предшествовало: Россия ворует и вывозит сотни тысяч тонн зерна из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

10 мая в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что похищенное из Украины зерно уже в Средиземном море. Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия.

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Темы: МИДРосcияторговля
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