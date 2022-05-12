РФ навряд чи хоче воювати з НАТО — Пентагон

Росія навряд чи хоче воювати з НАТО.

Джерело: міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у Конгресі, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Коли ви дивитеся на розрахунки Путіна (Володимира Путіна, президента РФ – Ред.), моя точка зору… така, що Росія не хоче вступати в конфлікт з альянсом НАТО".

Що передувало: Раніше Путін на параді до Дня перемоги в Москві заявив, що Росія "дала попереджувальну відсіч агресії" з боку НАТО, коли вторглася в Україну, і що "блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій".