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РФ навряд чи хоче воювати з НАТО — Пентагон

Анастасія КалатурЧетвер, 12 травня 2022, 01:39

Росія навряд чи хоче воювати з НАТО.

Джерело: міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у Конгресі, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Коли ви дивитеся на розрахунки Путіна (Володимира Путіна, президента РФ – Ред.), моя точка зору… така, що Росія не хоче вступати в конфлікт з альянсом НАТО".

Що передувало:  Раніше Путін на параді до Дня перемоги в Москві заявив, що Росія "дала попереджувальну відсіч агресії" з боку НАТО, коли вторглася в Україну, і що "блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій". 

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Теми: СШАНАТОвійнаРосія
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