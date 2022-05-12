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РФ вряд ли хочет воевать с НАТО — Пентагон

Анастасия КалатурЧетверг, 12 мая 2022, 01:39

Россия вряд ли хочет воевать с НАТО.

Источник: министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в Конгрессе, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Когда вы смотрите на расчеты Путина (Владимира Путина, президента РФ – Ред.), моя точка зрения… такова, что Россия не хочет вступать в конфликт с альянсом НАТО".

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Что предшествовало: Ранее Путин на параде ко Дню победы в Москве заявил, что Россия "дала предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО, когда вторглась в Украину, и что "блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий".

Темы: СШАНАТОвойнаРосcия
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