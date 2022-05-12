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Фінляндія у четвер офіційно оголосить про намір вступити до НАТО - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 08:11

Фінляндія, як очікується, офіційно оголосить у четвер про свій намір вступити до НАТО.

Про це пише Reuters із посиланням на дипломатів та офіційних осіб, повідомляє "Європейська правда".

Союзники по НАТО очікують, що Фінляндія та Швеція швидко набудуть членства, що прокладе шлях до збільшення військової присутності в скандинавському регіоні протягом річного періоду ратифікації.

На питання в середу, чи Фінляндія провокуватиме Росію, вступаючи в НАТО, президент Саулі Ніїністьо сказав, що винним буде Путін.

"Я відповів би, що ви стали причиною цього. Подивіться у дзеркало", - сказав він на пресконференції з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія та Швеція можуть подати свої заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу вже наступного тижня.

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни. 

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Теми: ФінляндіяНАТО
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