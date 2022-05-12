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Финляндия в четверг официально объявит о намерении вступить в НАТО - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 08:11

Финляндия, как ожидается, официально объявит в четверг о своем намерении вступить в НАТО.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц, сообщает "Европейская правда".

Союзники по НАТО ожидают, что Финляндия и Швеция быстро получат членство, что проложит путь к увеличению военного присутствия в скандинавском регионе в течение годичного периода ратификации.

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На вопрос в среду, будет ли Финляндия провоцировать Россию, вступая в НАТО, президент Саули Ниинистё сказал, что виноват будет Путин.

"Я бы ответил (Путину), что вы стали причиной этого. Посмотрите в зеркало", — сказал он на пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать свои заявки на вступление в НАТО уже на следующей неделе.

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11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии, посетив обе нордические страны.

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Темы: ФинляндияНАТО
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