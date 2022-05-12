Зеленський розповів про мужніх українців і закликав світ їхати в Україну

Президент Володимир Зеленський подякував Atlantic Council за нагороду "За видатне лідерство" українського народу, розповів про сміливих українців і закликав мешканців інших країн відвідувати Україну.

Джерело: Зеленський під час виступу на церемонії вручення нагороди The Atlantic Council "За видатне лідерство", лауреатом якої став український народ

Пряма мова президента під час відеозвернення: "Від імені всіх українців я дякую Atlantic Council за цю нагороду. Удостоїти нею весь український народ – правильно й справедливо, адже мужність – це наша національна риса характеру.

Сьогодні весь світ бачить це і захоплюється героїзмом українців. Водночас хочу, щоб для всіх це не ставало чимось буденним. Для цього слід говорити й пам’ятати, що за сміливістю, за мужністю нашого народу стоять тисячі реальних історій, імен, подвигів".

Деталі: Зеленський згадав про героїв-захисників:

Віталія Скакуна , який підірвав разом з собою міст, щоб зупинити колону російських танків,

, який підірвав разом з собою міст, щоб зупинити колону російських танків, 21-річного лейтенанта Віталія Сапіла , який знищив 30 одиниць ворожої техніки і загинув від авіаудару,

, який знищив 30 одиниць ворожої техніки і загинув від авіаудару, Сергія Пантелюка, який, відбиваючи наступ, був поранений і помер у лікарні в той час, коли народжувалась його перша дитина – донька,

який, відбиваючи наступ, був поранений і помер у лікарні в той час, коли народжувалась його перша дитина – донька, прикордонники острова Зміїний , які не злякались флагмана російського флоту крейсера "Москва",

, які не злякались флагмана російського флоту крейсера "Москва", незламних захисників Маріуполя і "Азовсталі", які вже кілька місяців тримають оборону.

Про людей, які не шкодують себе заради інших:

бойового медика Діану Кукурудзяник, яка за день витягла з поля бою 16 поранених бійців,

яка за день витягла з поля бою 16 поранених бійців, фельдшера Сергія Чорнобривця у Маріуполі, який від початку війни залишався на чергуванні 22 доби поспіль.

Про сміливих дітей:

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11-річного Максима , який нічого не сказав мамі, втік з дому і прийшов проситись у територіальну оборону,

, який нічого не сказав мамі, втік з дому і прийшов проситись у територіальну оборону, 7-річну Варю з Кропивницького, яка віддала на бронежилети гроші, які складала на смартфон, а потім ще продавала квіти і малюнки,

з Кропивницького, яка віддала на бронежилети гроші, які складала на смартфон, а потім ще продавала квіти і малюнки, 15-річну дівчину з Луганщини, яка вела авто з простріленими ногами і вивезла 4 поранених,

з Луганщини, яка вела авто з простріленими ногами і вивезла 4 поранених, 15-річного юнака, який 3 км ніс поранену матір на руках до пункту евакуації.

Зеленський розповів про бізнес, який швидко переорієнтувався на потреби країни – шиє форму для військових, готує безкоштовні обіди і пече хліб для переселенців, про професора університету, який захищає країну і продовжує читати лекції студентам в окопі, про скрипальку, яка грає для людей під час повітряної тривоги у бомбосховищі.

Про мирних жителів сіл, які стають живою стіною проти російських танків, про людей, які затопили власне село, щоб не пустити окупантів, про людей, які виходять на мирні мітинги, попри постріли загарбників.

Пряма мова Зеленського: "Не бійтеся і приїжджайте в Україну і ви почуєте ще тисячі подібних історій про нас, про українців, подивитесь у їхні сміливі очі, потиснете їхні міцні руки і побачите, що вони роблять усе це не заради слави, що їм потрібні не лише нагороди, а конкретна допомога і підтримка – зброя, техніка, кошти, санкції проти Росії.

А головне – відчуття, що у цій важкій боротьбі вони не одні, що їх підтримує весь світ. Дякую за нагороду і ласкаво просимо до України".