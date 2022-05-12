Зеленский рассказал о мужественных украинцах и призвал мир ехать в Украину

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Atlantic Council за награду "За выдающееся лидерство" украинского народа, рассказал о смелых украинцах и призвал жителей других стран посещать Украину.

Источник: Зеленский во время выступления на церемонии вручения награды The Atlantic Council "За выдающееся лидерство", лауреатом которой стал украинский народ

Прямая речь президента во время видеообращения: "От имени всех украинцев я благодарю Atlantic Council за эту награду. Удостоить ею весь украинский народ – правильно и справедливо, ведь мужество – это наша национальная черта характера.

Сегодня весь мир видит это и восхищается героизмом украинцев. В то же время хочу, чтобы для всех это не становилось чем-нибудь обыденным. Для этого следует говорить и помнить, что за смелостью, мужеством нашего народа стоят тысячи реальных историй, имен и подвигов".

Детали: Зеленский вспомнил о героях-защитниках:

Виталии Скакуне, который подорвал вместе с собой мост, чтобы остановить колонну российских танков,

21-летнем лейтенанте Виталии Сапило , уничтожившем 30 единиц вражеской техники и погибшем от авиаудара,

, уничтожившем 30 единиц вражеской техники и погибшем от авиаудара, Сергее Пантелюке, который, отражая наступление, был ранен и умер в больнице в то время, когда рождался его первый ребенок – дочь,

который, отражая наступление, был ранен и умер в больнице в то время, когда рождался его первый ребенок – дочь, пограничниках острова Змеиный , которые не испугались флагмана российского флота крейсера "Москва",

, которые не испугались флагмана российского флота крейсера "Москва", мужественных защитниках Мариуполя и "Азовстали", которые уже несколько месяцев держат оборону.

О людях, которые не жалеют себя ради других:

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боевом медике Диане Кукурудзянык , которая за день вытащила из поля боя 16 раненых бойцов,

, которая за день вытащила из поля боя 16 раненых бойцов, фельдшере Сергея Чернобривце в Мариуполе, который с начала войны оставался на дежурстве 22 суток подряд.

О смелых детях:

11-летнем Максиме , который ничего не сказал маме, сбежал из дома и пришел проситься в территориальную оборону,

, который ничего не сказал маме, сбежал из дома и пришел проситься в территориальную оборону, 7-летней Варе из Кропивницкого, которая отдала на бронежилеты деньги, которые откладывала на смартфон, а потом еще продавала цветы и рисунки,

из Кропивницкого, которая отдала на бронежилеты деньги, которые откладывала на смартфон, а потом еще продавала цветы и рисунки, 15-летней девушке из Луганщины, которая вела авто с простреленными ногами и вывезла 4 раненых,

которая вела авто с простреленными ногами и вывезла 4 раненых, 15-летнем юноше, который 3 км нес раненую мать на руках в пункт эвакуации.

Зеленский рассказал о бизнесе, который быстро переориентировался на нужды страны – шьет форму для военных, готовит бесплатные обеды и печет хлеб для переселенцев, о профессоре университета, который защищает страну и продолжает читать лекции студентам в окопе, о скрипачке, играющей для людей во время воздушной тревоги в бомбоубежище.

О мирных жителях сел, которые становятся живой стеной против российских танков, о людях, которые затопили собственное село, чтобы не пустить оккупантов, о людях, которые выходят на мирные митинги, несмотря на выстрелы захватчиков.

Прямая речь Зеленского: "Не бойтесь и приезжайте в Украину, и вы услышите еще тысячи подобных историй о нас, об украинцах, посмотрите в их смелые глаза, пожмете их крепкие руки и увидите, что они делают все это не ради славы, что им нужны не только награды, а конкретная помощь и поддержка – оружие, техника, средства, санкции против России.

А главное – ощущение, что в этой тяжелой борьбе они не одни, что их поддерживает весь мир. Спасибо за награду и добро пожаловать в Украину".