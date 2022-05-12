Українці отримали премію Атлантичної ради США

На фото: жителі міста Енергодар на мирному мітингу проти окупантів 20 березня. Фото з Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова

Лауреатом премії Атлантичної ради "За видатне лідерство" став народ України.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час виступу на церемонії вручення нагороди, Офіс президента

Дослівно ОПУ: "Премію українцям присуджено за стійкість і мужність у протистоянні російському вторгненню. Це вперше The Atlantic Council відзначає весь народ або націю".

Деталі: Відзнаку, присвоєну українському народові, передали послу України в США Оксані Маркаровій.

Зеленський подякував Atlantic Council за нагороду "За видатне лідерство" українського народу, розповів про сміливих українців і закликав мешканців інших країн відвідувати Україну.

Вручення нагороди The Atlantic Council за видатні досягнення у сфері лідерства – це щорічний захід, що проводиться у Вашингтоні й транслюється в прямому ефірі.

Цього року у церемонії взяли участь близько 500 осіб із понад 30 країн.