У Росії заявили про затримання "агента СБУ з нацистською літературою"
Четвер, 12 травня 2022, 10:55
В Курській області Росії співробітники ФСБ затримали місцевого жителя, який нібито готував теракт "за погодженням зі спецслужбами України".
Джерело: ТАСС із посиланням на ФСБ Росії
Деталі: Зазначається, що чоловік нібито планував вчинити вибухи на території "одного або кількох об'єктів інфраструктури Курська з масовим скупченням людей".
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ФСБ каже, що у такий спосіб він хотів змусити владу припинити війну в Україні.
Здійснивши злочин, росіянин нібито збирався виїхати до України.
Вдома у чоловіка виявили "два вибухові пристрої, травматичну зброю та нацистську літературу".
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Нагадаємо: 11 травня у Росії заявили про затримання "терориста із наклейками "Азова".