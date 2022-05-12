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У Росії заявили про затримання "агента СБУ з нацистською літературою"

Роман ПетренкоЧетвер, 12 травня 2022, 10:55

В Курській області Росії співробітники ФСБ затримали місцевого жителя, який нібито готував теракт "за погодженням зі спецслужбами України".

Джерело: ТАСС із посиланням на ФСБ Росії

Деталі: Зазначається, що чоловік нібито планував вчинити вибухи на території "одного або кількох об'єктів інфраструктури Курська з масовим скупченням людей".

ФСБ каже, що у такий спосіб він хотів змусити владу припинити війну в Україні.

Здійснивши злочин, росіянин нібито збирався виїхати до України.

Вдома у чоловіка виявили "два вибухові пристрої, травматичну зброю та нацистську літературу".

Нагадаємо: 11 травня у Росії заявили про затримання "терориста із наклейками "Азова".

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Теми: РосіяФСБпропагандавійна
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