В России заявили о задержании "агента СБУ с нацистской литературой"
Четверг, 12 мая 2022, 10:55
В Курской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который якобы готовил теракт "по согласованию со спецслужбами Украины".
Источник: ТАСС со ссылкой на ФСБ России
Детали: Отмечается, что мужчина якобы планировал совершить взрывы на территории "одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей".
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ФСБ говорит, что таким образом он хотел вынудить власть прекратить войну в Украине.
Совершив преступление, россиянин якобы собирался уехать в Украину.
Дома у мужчины обнаружили "два взрывных устройства, травматическое оружие и нацистскую литературу".
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Напомним: 11 мая в России заявили о задержании "террориста с наклейками "Азова".