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В России заявили о задержании "агента СБУ с нацистской литературой"

Роман ПетренкоЧетверг, 12 мая 2022, 10:55

В Курской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который якобы готовил теракт "по согласованию со спецслужбами Украины".

Источник: ТАСС со ссылкой на ФСБ России

Детали: Отмечается, что мужчина якобы планировал совершить взрывы на территории "одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей".

ФСБ говорит, что таким образом он хотел вынудить власть прекратить войну в Украине.

Совершив преступление, россиянин якобы собирался уехать в Украину.

Дома у мужчины обнаружили "два взрывных устройства, травматическое оружие и нацистскую литературу".

Напомним: 11 мая в России заявили о задержании "террориста с наклейками "Азова".

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Темы: РосcияФСБпропагандавойна
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