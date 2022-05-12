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Росіяни обстрілювали Донбас: є загиблі і поранені

Ірина БалачукЧетвер, 12 травня 2022, 11:44
Тут і далі фото поліції

Російські військові за минулу добу обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, є загиблі та поранені, пошкоджені 22 цивільні об’єкти.

Джерело: Національна поліція у Telegram

Дослівно поліція: "Російські війська вдарили по таких населених пунктах – Маріуполь, Слов’янськ, Авдіївка, Бахмут, Соледар, Орлівка, Долина, Нью-Йорк, Новоселівка, село Красногорівка". 

 

Деталі: Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти – житлові будинки, коледж, підприємство, об’єкти життєзабезпечення. Є загиблі та поранені люди. 

 

Також окупанти 26 разів за минулу добу обстріляли населені пункти Луганської області – є загиблі і поранені, знищено та пошкоджено щонайменше 34 житлові будинки. 

 

У м. Лисичанськ потрапив під обстріл та був пошкоджений вантажний гуманітарний автомобіль. 

 

Поліція повідомляє, що за всіма фактами воєнних злочинів Росії розпочала досудові розслідування за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Теми: Донбасвійнажертви
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