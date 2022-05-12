Россияне обстреливали Донбасс: есть погибшие и раненые
Российские военные за минувшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненные, повреждены 22 гражданских объекта.
Источник: Национальная полиция в Telegram
Дословно полиция: "Российские войска ударили по таким населенным пунктам – Мариуполь, Славянск, Авдеевка, Бахмут, Соледар, Орливка, Долина, Нью-Йорк, Новоселовка, село Красногоровка".
Детали: Повреждены 22 гражданских объекта – жилые дома, колледж, предприятие, объекты жизнеобеспечения. Есть погибшие и раненые люди.
Также оккупанты 26 раз за минувшие сутки обстреляли населенные пункты Луганской области – есть погибшие и раненые, уничтожены и повреждены по меньшей мере 34 жилых дома.
В Лисичанске попал под обстрел и был поврежден грузовой гуманитарный автомобиль.
Полиция сообщает, что по всем фактам военных преступлений России начала досудебные расследования по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УКУ.