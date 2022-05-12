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Россияне обстреливали Донбасс: есть погибшие и раненые

Ирина БалачукЧетверг, 12 мая 2022, 11:44
Здесь и дальше фото полиции

Российские военные за минувшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненные, повреждены 22 гражданских объекта.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Дословно полиция: "Российские войска ударили по таким населенным пунктам – Мариуполь, Славянск, Авдеевка, Бахмут, Соледар, Орливка, Долина, Нью-Йорк, Новоселовка, село Красногоровка". 

 

Детали: Повреждены 22 гражданских объекта – жилые дома, колледж, предприятие, объекты жизнеобеспечения. Есть погибшие и раненые люди. 

 

Также оккупанты 26 раз за минувшие сутки обстреляли населенные пункты Луганской области – есть погибшие и раненые, уничтожены и повреждены по меньшей мере 34 жилых дома. 

 

В Лисичанске попал под обстрел и был поврежден грузовой гуманитарный автомобиль. 

 

Полиция сообщает, что по всем фактам военных преступлений России начала досудебные расследования по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Темы: Донбассвойнажертвы
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