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Президент Євроради: майбутнє членство Фінляндії в НАТО - потужний сигнал стримування РФ

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 12:51

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав історичним кроком рішення Фінляндії подати заявку на членство в НАТО.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Єдність і солідарність НАТО та ЄС ніколи не були ближчими. Саулі Нііністьо та Санна Марін прокладають шлях для вступу Фінляндії до НАТО. Історичний крок, який зробить великий внесок у європейську безпеку. Оскільки Росія веде війну в Україні, це - потужний сигнал стримування", - йдеться у повідомленні.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.

Нагадаємо, 11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни. 

Читайте також: Росія програє Балтику: що змінить вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

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Теми: НАТОФінляндія
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