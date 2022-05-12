Президент Евросовета: будущее членство Финляндии в НАТО – мощный сигнал сдерживания РФ

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал историческим шагом решение Финляндии подать заявку на членство в НАТО.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Единство и солидарность НАТО и ЕС никогда не были ближе. Саули Ниинисте и Санна Марин прокладывают путь для вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, который внесет большой вклад в европейскую безопасность. Поскольку Россия ведет войну в Украине, это мощный сигнал сдерживания", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Окончательное решение подать заявку на членство в НАТО потребует голосования в парламенте.

11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии, посетив обе нордические страны.

Читайте также: Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции