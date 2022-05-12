Кремль відреагував на рішення Фінляндії щодо вступу до НАТО
Речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ Фінляндії до НАТО загрожуватиме Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".
"Безумовно", - сказав він, відповідаючи на запитання про загрозу через вступ Фінляндії.
"Чергове розширення НАТО не робить наш континент стабільнішим і безпечнішим", - пояснив Пєсков.
Його також запитали, чи в Кремлі прораховували ризики приєднання до НАТО інших сусідніх з нею країн.
"Завжди розглядаються і аналізуються різні варіанти", - відповів Пєсков.
Він також заявив, що Росія проведе спеціальний аналіз після вступу Фінляндії до НАТО з метою вироблення необхідних заходів для забезпечення безпеки.
"Якщо ви пам'ятаєте, є доручення президента і головнокомандувача, що діє, розробити перелік заходів щодо зміцнення наших західних флангів у зв'язку зі зміцненням східного флангу НАТО. НАТО рухається в нашу сторону. Тому, звичайно, це все стане елементами для спеціального аналізу та вироблення необхідних заходів для того , щоб збалансувати ситуацію і забезпечити нашу безпеку", - сказав Пєсков.
"Все залежатиме від того, в чому проявлятиметься надалі процес розширення НАТО, наскільки рухатиметься військова інфраструктура, наближатиметься до наших кордонів", - зазначив він.
12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.
Остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.
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