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Кремль відреагував на рішення Фінляндії щодо вступу до НАТО

Четвер, 12 травня 2022, 14:20

Речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ Фінляндії до НАТО загрожуватиме Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

"Безумовно", - сказав він, відповідаючи на запитання про загрозу через вступ Фінляндії.

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"Чергове розширення НАТО не робить наш континент стабільнішим і безпечнішим", - пояснив Пєсков.

Його також запитали, чи в Кремлі прораховували ризики приєднання до НАТО інших сусідніх з нею країн.

"Завжди розглядаються і аналізуються різні варіанти", - відповів Пєсков.

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Він також заявив, що Росія проведе спеціальний аналіз після вступу Фінляндії до НАТО з метою вироблення необхідних заходів для забезпечення безпеки.

"Якщо ви пам'ятаєте, є доручення президента і головнокомандувача, що діє, розробити перелік заходів щодо зміцнення наших західних флангів у зв'язку зі зміцненням східного флангу НАТО. НАТО рухається в нашу сторону. Тому, звичайно, це все стане елементами для спеціального аналізу та вироблення необхідних заходів для того , щоб збалансувати ситуацію і забезпечити нашу безпеку", - сказав Пєсков.

"Все залежатиме від того, в чому проявлятиметься надалі процес розширення НАТО, наскільки рухатиметься військова інфраструктура, наближатиметься до наших кордонів", - зазначив він.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.

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Теми: НАТОФінляндіяРосія
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