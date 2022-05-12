Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль отреагировал на решение Финляндии о вступлении в НАТО

Четверг, 12 мая 2022, 14:20

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

"Безусловно", - сказал он, отвечая на вопрос об угрозе из-за вступления Финляндии.

Реклама:

"Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным", - пояснил Песков.

Его также спросили, просчитывали ли в Кремле риски присоединения к НАТО других соседних с ней стран.

"Всегда рассматриваются и анализируются разные варианты", - ответил Песков.

ВИДЕО ДНЯ

Он также заявил, что Россия проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер по обеспечению безопасности.

"Если вы помните, есть поручение действующего президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность", - сказал Песков.

"Все будет зависеть от того, в чем будет проявляться дальнейший процесс расширения НАТО, насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам", - отметил он.

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Окончательное решение подать заявку на членство в НАТО потребует голосования в парламенте.

Читайте также: Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции

Темы: НАТОФинляндияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
НАТО
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Орбан: Вступление Украины в НАТО невозможно, ведь это опасность для всех
Последние новости
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Ноовочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
Все новости...
Реклама: