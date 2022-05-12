Кремль отреагировал на решение Финляндии о вступлении в НАТО

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

"Безусловно", - сказал он, отвечая на вопрос об угрозе из-за вступления Финляндии.

"Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным", - пояснил Песков.

Его также спросили, просчитывали ли в Кремле риски присоединения к НАТО других соседних с ней стран.

"Всегда рассматриваются и анализируются разные варианты", - ответил Песков.

Он также заявил, что Россия проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер по обеспечению безопасности.

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"Если вы помните, есть поручение действующего президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность", - сказал Песков.

"Все будет зависеть от того, в чем будет проявляться дальнейший процесс расширения НАТО, насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам", - отметил он.

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Окончательное решение подать заявку на членство в НАТО потребует голосования в парламенте.

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