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У Зеленського анонсували відкриття відновленого мосту через Ірпінь

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 травня 2022, 14:51
фото з Telegram Тимошенка

На Київщині тривають роботи з відновлення зруйнованого мосту через річку Ірпінь у Стоянці, який було підірвано 25 лютого, щоб завадити наступу російських військ.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і Telegram

Пряма мова: "Всього за 5 днів після деокупації Київської області ми змонтували тимчасовий міст по лівому проїзду автодороги задля того, щоб відкрити рух великовантажного транспорту в напрямку Київ–Житомир в найкоротші терміни.

А станом на зараз уже демонтовано два прольоти зруйнованого мосту, влаштовано монолітні фундаменти, змонтовано тимчасові опори та тривають підготовчі роботи по влаштуванню монолітної плити. Згодом буде влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття".

Деталі: За даними Тимошенко, всі роботи тривають згідно з графіком, і на 29 травня заплановане відкриття руху відновленим мостом.

 

Теми: Київська областьвійна
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