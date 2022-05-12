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У Зеленского анонсировали открытие восстановленного моста через Ирпень

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 мая 2022, 14:51
У Зеленского анонсировали открытие восстановленного моста через Ирпень
фото из Telegram Тимошенко

В Киевской области продолжаются работы по восстановлению разрушенного моста через реку Ирпень в Стоянке, который был взорван 25 февраля, чтобы помешать наступлению российских войск.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и Telegram

Прямая речь: "Всего через 5 дней после деоккупации Киевской области мы смонтировали временный мост по левому проезду автодороги для того, чтобы открыть движение большегрузного транспорта в направлении Киев-Житомир в кратчайшие сроки.

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А по состоянию на сегодняшний день уже демонтированы два пролета разрушенного моста, установлены монолитные фундаменты, смонтированы временные опоры и продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты. Впоследствии будет устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Детали: По данным Тимошенко, все работы продолжаются согласно графику, и на 29 мая запланировано открытие движения по восстановленному мосту.

 

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Темы: Киевская областьвойна
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