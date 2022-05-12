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Монумент "Три сестри" на кордоні України, РФ та Білорусі ліквідують

Роман ПетренкоЧетвер, 12 травня 2022, 15:11
Монумент Три сестри на кордоні України, РФ та Білорусі ліквідують
"три сестри"

Розпочалася процедура з ліквідації монумента "Три сестри" у Сеньківці Чернігівської області, повідомили в ОВА.

Джерело: сайт ОВА

Деталі: Найближчим часом знімуть з обліку як пам’ятку історії місцевого значення монумент у Сеньківці, присвяченого "дружбі народів" України, Росії та Білорусі.

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Документи надішлють Міністерству культури та інформаційної політики України для подальшого зняття монументу з обліку.

Після цього споруду можна буде демонтувати.

Довідково: Три Сестри (Монумент Дружби) — монумент на стику кордонів. Споруджений у серпні 1975 року на честь "дружби трьох народів".

ВІДЕО ДНЯ

Монумент створювали представники трьох суміжних областей - Чернігівської, Гомельської та Брянської. 

Щорічно, починаючи з 1975 року, в останню суботу червня біля монумента проходив фестиваль "Слов'янська єдність". У 2016 році фестиваль уперше не проводили.

Нагадаємо: У центрі Києва демонтували монумент під Аркою дружби народів, який було встановлено 1981 року як символ возз’єднання України та Росії.

Теми: УкраїнаРосіяБілорусьвійна
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