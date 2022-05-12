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Монумент "Три сестры" на границе Украины, РФ и Беларуси ликвидируют

Роман ПетренкоЧетверг, 12 мая 2022, 15:11
Монумент Три сестры на границе Украины, РФ и Беларуси ликвидируют
"три сестры"

Началась процедура по ликвидации монумента "Три сестры" в Сеньковке Черниговской области, сообщили в ОВА.

Источник: сайт ОВА

Детали: В ближайшее время снимут с учета памятник истории местного значения монумент в Сеньковке, посвященного "дружбе народов" Украины, России и Беларуси.

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Документы пришлют Министерству культуры и информационной политики для дальнейшего снятия монумента с учета.

После этого постройку можно будет демонтировать.

Справка: Три Сестры (Монумент Дружбы) — монумент на стыке границ. Сооружен в августе 1975 года в честь "дружбы трех народов".

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Монумент создавали представители трех смежных областей – Черниговской, Гомельской и Брянской.

Ежегодно начиная с 1975 года в последнюю субботу июня у монумента проходил фестиваль "Славянское единство". В 2016 году фестиваль в первый раз не проводили.

Напомним: В центре Киева был демонтирован монумент под Аркой дружбы народов, установленный в 1981 году как символ воссоединения Украины и России.

Темы: УкраинаРосcияБеларусьвойна
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