Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Монумент "Три сестры" на границе Украины, РФ и Беларуси ликвидируют

Роман ПетренкоЧетверг, 12 мая 2022, 15:11
"три сестры"

Началась процедура по ликвидации монумента "Три сестры" в Сеньковке Черниговской области, сообщили в ОВА.

Источник: сайт ОВА

Детали: В ближайшее время снимут с учета памятник истории местного значения монумент в Сеньковке, посвященного "дружбе народов" Украины, России и Беларуси.

Документы пришлют Министерству культуры и информационной политики для дальнейшего снятия монумента с учета.

После этого постройку можно будет демонтировать.

Справка: Три Сестры (Монумент Дружбы) — монумент на стыке границ. Сооружен в августе 1975 года в честь "дружбы трех народов".

Монумент создавали представители трех смежных областей – Черниговской, Гомельской и Брянской.

ВИДЕО ДНЯ

Ежегодно начиная с 1975 года в последнюю субботу июня у монумента проходил фестиваль "Славянское единство". В 2016 году фестиваль в первый раз не проводили.

Напомним: В центре Киева был демонтирован монумент под Аркой дружбы народов, установленный в 1981 году как символ воссоединения Украины и России.

Темы: УкраинаРосcияБеларусьвойна
Главное сегодня

Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка

фотоРоссияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN

Сенатор-республиканец затормозил выделение Украине $40 млрд

Нарабатывается договор об эвакуации из "Азовстали": начнут с тяжелораненых – Верещук

УПЦ МП обвинила Порошенко и ПЦУ в создании повода для вторжения России

видео"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций

Все новости...
Украина
Россия собралась укреплять границу с Украиной: боится обстрелов
Простит ли Израиль антисемитизм россиян?
Штайнмайер снова заговорил о желании посетить Украину
Последние новости
08:12
картаХарьковская область: в селе Шебелинка российский снаряд убил 3 человека и ранил 5
08:07
картыДанные указывают, что РФ не хватает ресурсов для наступления в районе Изюма – ISW
08:01
Испания нашла яхты и другие активы 15 российских олигархов, попавших под санкции ЕС
07:48
фотоСпутник показал, как ВСУ атакуют российский корабль возле Змеиного
07:20
МИД Британии: Санкции нужно сохранять до тех пор, пока Россия не покинет Украину
06:54
Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка
06:50
Правительство Финляндии 15 мая предложит подать заявку на вступление в НАТО – глава МИД
06:45
фотоРоссияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN
06:12
Британия и США подписали соглашение о совместных коммерческих космических полетах
05:38
Стало известно, с кем Kalush Orchestra поборется за победу: результаты 2-го полуфинала Евровидения-2022
Все новости...