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Харківщина: окупанти хочуть зупинити просування захисників до кордону – Міноборони

Ірина БалачукЧетвер, 12 травня 2022, 15:42
Речник Міноборони Олександр Мотузяник. Фото з Telegram Медіацентрі Україна – Укрінформ

Російські військові на Харківському напрямку намагаються не допустити просування ЗСУ до державного кордону.

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 12 травня   

Пряма мова Мотузяника: "На Харківському напрямку підрозділи російської армії перегруповуються та намагаються запобігти подальшому просуванню наших військ у напрямку державного кордону України. З цією метою окупанти не припиняють вогневий вплив артилерією на підрозділи наших військ, аби завдати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці".

Деталі: За даними Міноборни, ворог продовжує активні бойові дії у Східній операційній зоні, стріляє вздовж усієї лінії зіткнення та намагається бити у глибину оборони українських військ.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Також зберігатися загроза завдання ворогом ракетних ударів КРМБ з акваторії Чорного моря по військових та цивільних об’єктах на території України.

Крім того, російські окупанти нарощують військову присутність на о. Зміїний, а на захоплених територіях України проводять тактику терору проти цивільного населення.

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Теми: Харківська областьвійнаМіноборони
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