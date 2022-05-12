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Харьковская область: оккупанты хотят остановить продвижение защитников к границе – Минобороны

Ирина БалачукЧетверг, 12 мая 2022, 15:42
Спикер Минобороны Александр Мотузяник. Фото из Telegram Медиацентр Украина – Укринформ

Российские военные на Харьковском направлении пытаются не допустить продвижения ВСУ к государственной границе.

Источник: пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 12 мая

Прямая речь Мотузяника: "На Харьковском направлении подразделения российской армии перегруппировываются и пытаются предотвратить дальнейшее продвижение наших войск в направлении государственной границы Украины. С этой целью оккупанты не прекращают огневое влияние артиллерией на подразделения наших войск, чтобы нанести урон в живой силе, вооружении и военной технике".

Детали: По данным Миноборны, враг продолжает активные боевые действия в Восточной операционной зоне, стреляет вдоль всей линии столкновения и пытается бить в глубину обороны украинских войск.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Также сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов КРМБ с акватории Черного моря по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Кроме того, российские оккупанты наращивают военное присутствие на о. Змеиный, а на захваченных территориях Украины проводят тактику террора против гражданского населения.

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Темы: Харьковская областьвойнаМинобороны
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