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ДБР заочно повідомили про підозру в держзраді судді на Харківщині

Денис КарловськийЧетвер, 12 травня 2022, 15:56
ДБР заочно повідомили про підозру в держзраді судді на Харківщині
фото ілюстративне: пресслужба дбр

Слідчі Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру в державній зраді голові Вовчанського районного суду Харківської області Ірину Уханьову.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, пресслужба ДБР

Дослівно прокуратура: "Досудовим розслідуванням встановлено, що суддя вступила у злочинну змову з представниками РФ, які здійснили окупацію м. Вовчанськ Чугуївського району, та сприяла в утворенні так званого судового органу РФ.

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За домовленістю з окупантами голова суду провела загальні збори суддів та працівників апарату Вовчанського районного суду Харківської області, під час яких, використовуючи власний авторитет голови суду, схиляла присутніх співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації та закликала обійняти посади суддів та працівників апарату в незаконному "судовому органі РФ".

Деталі: За версією слідства, суддя пропонувала за співпрацю з ворогом своїм підлеглим 10 тисяч рублів. Вона намагалася переконати, що російські військові не становлять жодної загрози.

Слідчі ДБР оголосили підозрюваній підозру про державну зраду. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо11 травня слідчі ДБР затримали поліцейського, який передавав російським спецслужбам інформацію про переміщення підрозділів і техніки ЗСУ в Харкові.

Теми: ДБРХарківська областьдержзрадасуд
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