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ГБР заочно сообщили о подозрении в госизмене судье в Харьковской области

Денис КарловскийЧетверг, 12 мая 2022, 15:56
фото иллюстративное: пресс-служба ГБР

Следователи Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении в государственной измене главе одного из районных судов Харьковской области.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно прокуратура: "Досудебным расследованием установлено, что судья вступила в преступный сговор с представителями РФ, совершившими оккупацию города Волчанск Чугуевского района, и способствовала созданию так называемого судебного органа РФ.

По договоренности с оккупантами председатель суда провела общее собрание судей и работников аппарата Волчанского районного суда Харьковской области, в ходе которого, используя собственный авторитет председателя суда, склоняла присутствующих сотрудничать с представителями оккупационной администрации и призвала занять должности судей и работников аппарата в незаконном "судебном органе РФ".

Детали: По версии следствия, судья предлагала за сотрудничество с врагом своим подчиненным 10 тысяч рублей. Она пыталась убедить, что российские военные не представляют никакой угрозы.

Напомним: 11 мая следователи ГБР задержали полицейского, передавшего российским спецслужбам информацию о перемещении подразделений и техники ВСУ в Харькове.

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Темы: ГБРХарьковская областьгосизменасуд
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