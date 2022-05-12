Посольство Вірменії повернулось до Києва
Четвер, 12 травня 2022, 16:33
Посольство Вірменії в Україні, яке на початку березня переїхало з Києва на захід України, повернулося до столиці.
Джерело: посольство у Facebook
Дослівно посольство: "Шановні співвітчизники! Ми раді повідомити, що Посольство Вірменії в Україні відновило свою звичну роботу в Києві".
Деталі: Повідомляється, що консульський відділ з 23 травня знову прийматиме громадян у Києві, на вул. Січових Стрільців, 51/50.
Передісторія:
- Наразі багато західних посольств повертається до Києва. Зокрема, вже повернулися посол Італії та італійське посольство, посол Франції, посольство Великої Британії тощо.
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