Посольство Вірменії повернулось до Києва

Посольство Вірменії в Україні, яке на початку березня переїхало з Києва на захід України, повернулося до столиці.

Джерело: посольство у Facebook

Дослівно посольство: "Шановні співвітчизники! Ми раді повідомити, що Посольство Вірменії в Україні відновило свою звичну роботу в Києві".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що консульський відділ з 23 травня знову прийматиме громадян у Києві, на вул. Січових Стрільців, 51/50.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ