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Посольство Вірменії повернулось до Києва

Ірина БалачукЧетвер, 12 травня 2022, 16:33
Посольство Вірменії повернулось до Києва
Фото 24 канал

Посольство Вірменії в Україні, яке на початку березня переїхало з Києва на захід України, повернулося до столиці.

Джерело: посольство у Facebook

Дослівно посольство: "Шановні співвітчизники! Ми раді повідомити, що Посольство Вірменії в Україні відновило свою звичну роботу в Києві".

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Деталі: Повідомляється, що консульський відділ з 23 травня знову прийматиме громадян у Києві, на вул. Січових Стрільців, 51/50.

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Теми: Вірменіядипломатичні відносиниКиїв
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