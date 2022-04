Посол Франції повернувся до Києва

Посол Франції Етьєн де Понсен повернувся до Києва, за добу після того, як у Парижі оголосили про це рішення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Телеканал опублікував відео, як посол і співробітники посольства піднімають над будівлею прапор Франції, поруч із прапором ЄС.

"Київ не підкорили - Україна вистояла, і ми хочемо бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку і висловлювати солідарність", - зазначив Етьєн де Понсен.

French ambassador to Ukraine @EdePoncins raises the 🇫🇷 to reopen our embassy in #Kyiv & says «Kyiv has not been conquered, 🇺🇦 has withstood the agression and we want to be the closest possible to the authorities to bring support and express solidarity ».

pic.twitter.com/l1xOEy095I