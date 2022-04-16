Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Франції повернувся до Києва

"Європейська правда"Субота, 16 квітня 2022, 00:28

Посол Франції Етьєн де Понсен повернувся до Києва, за добу після того, як у Парижі оголосили про це рішення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Телеканал опублікував відео, як посол і співробітники посольства піднімають над будівлею прапор Франції, поруч із прапором ЄС.

"Київ не підкорили - Україна вистояла, і ми хочемо бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку і висловлювати солідарність", - зазначив Етьєн де Понсен.

Нагадаємо, останні тижні посольство Франції перебувало у Львові. 14 квітня Париж повідомив про рішення повертати свою місію до Києва

15 квітня до столиці повернувся також посол Італії, посольство повноцінно відновить роботу з понеділка. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ФранціяКиївУкраїнавійна
Головне сьогодні

фотоЗМІ знайшли щоденник офіцера РФ: розмірковує про війну, гітлеризм та смерть Путіна

фотоРосійські вояки вбили у Бучі Навального – ЗМІ

фото, відеоУ Харкові "блискавично" демонтували бюст маршалу Жукову

У Новій Каховці була стрілянина між ОРДЛО та Росгвардією – Кім

На Харківщині йдуть запеклі бої, ворог активно обстрілює три області - дані з регіонів

Російські окупанти вбили вже 202 дитини в Україні

Усі новини...
Франція
Посол Франції повернувся до Києва
Перед другим туром виборів у Франції Макрон має 54% підтримки, у Ле Пен - 46
Франція готується повернути посольство до Києва
Останні новини
14:49
Як відображаються COVID-сертифікати у "Дії" – МОЗ пояснює зміни
14:45
фото, відеоСБУ затримала 5 ворожих агентів і викрила ще двох колаборантів
14:40
фотоВійськовий відстрілювався з "травмату" від порушників комендантської години у Вінниці
14:37
Ворожий обстріл Броварівської громади: пошкоджена підстанція, відновлюють електропостачання
14:34
фотоУ Молдові пройшла акція протесту із "георгіївськими стрічками"
14:28
У ніч на понеділок не працюватимуть застосунок і веб-версія Приват24: регламентні роботи
14:13
Мерія Маріуполя: росіяни роздають перепустки, їхня "гуманітарка" – булка й вода
13:50
Канцлер Шольц непопулярний у Німеччині як ніколи
13:47
Болгарія в рамках санкцій ЄС заборонила суднам РФ заходити у порти
13:47
Дуров і деякі інші мільярдери не хочуть, аби їх називали громадянами РФ – Forbes
Усі новини...